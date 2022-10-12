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    UFC официально анонсировал бой Жалгаса Жумагулова

    12 Октября 2022, 23:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов официально получил следующий поединок в лучшем промоушне мира UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Жалгас Жумагулов возвращается в октагон! Его соперником на турнире 19-го ноября станет Чарльс Джонсон», - сообщили в официальном аккаунте UFC. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада) на арене UFC Apex.

    В предыдущем поединке Джонсон проиграл британскому бойцу дагестанского происхождения Мухаммаду Мокаеву единогласным решением судей.

    Казахстанский файтер провел пять боев в UFC, в которых одержал одну побед и потерпел четыре поражения.

    Фото с сайта Sports.kz
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