UFC объявил следующего соперника Шавката Рахмонова и дату боя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент UFC Дана Уайт анонсировал возвращение в октагон непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сообщается, что Рахмонов вернется в октагон 16 сентября — в со-главном бою турнира UFC он сразится с американцем Кевином Гастелумом.

Стоит отметить, что Шавкат Рахмонов является шестым номером полусреднего веса. «Номад» провел уже пять поединков в UFC, во всех одержав досрочные победы. Свой последний на сегодня бой казахстанец выиграл у американца Джеффа Нила.