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    UFC объявил следующего соперника Шавката Рахмонова и дату боя

    29 Июня 2023, 08:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент UFC Дана Уайт анонсировал возвращение в октагон непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сообщается, что Рахмонов вернется в октагон 16 сентября — в со-главном бою турнира UFC он сразится с американцем Кевином Гастелумом.

    Стоит отметить, что Шавкат Рахмонов является шестым номером полусреднего веса. «Номад» провел уже пять поединков в UFC, во всех одержав досрочные победы. Свой последний на сегодня бой казахстанец выиграл у американца Джеффа Нила.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Боевые искусства
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