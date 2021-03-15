Уэльс не примет первый этап Кубка наций по велоспорту на треке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый этап Кубка наций по велоспорту на треке в валлийском Ньюпорте отменен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Несмотря на усилия всех заинтересованных сторон, направленные на то, чтобы мероприятие могло состояться, в свете сохраняющейся ситуации в области общественного здравоохранения и после тщательного рассмотрения, правительство Уэльса в настоящее время не может разрешить проведение соревнований», - сообщили в Федерации велоспорта Великобритании.

Отметим, что Ньюпорт должен был принять этап с 22 по 25 апреля.

Второй пройдет в Гонконге с 13 по 16 мая.

Колумбия выступит в качестве места проведения третьего этапа (с 3 по 6 июня)