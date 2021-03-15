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    Уэльс не примет первый этап Кубка наций по велоспорту на треке

    15 Марта 2021, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый этап Кубка наций по велоспорту на треке в валлийском Ньюпорте отменен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    «Несмотря на усилия всех заинтересованных сторон, направленные на то, чтобы мероприятие могло состояться, в свете сохраняющейся ситуации в области общественного здравоохранения и после тщательного рассмотрения, правительство Уэльса в настоящее время не может разрешить проведение соревнований», - сообщили в Федерации велоспорта Великобритании.

    Отметим, что Ньюпорт должен был принять этап с 22 по 25 апреля.

    Второй пройдет в Гонконге с 13 по 16 мая.

    Колумбия выступит в качестве места проведения третьего этапа (с 3 по 6 июня)

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Великобритания
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