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    УЕФА напомнил о впечатляющем голе Казахстана в отборе на Евро-2024

    19 Июля 2023, 07:20

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Официальный аккаунт чемпионата Европы-2024 УЕФА в своем инстаграме опубликовал гол казахстанского форварда Абата Аймбетова в ворота сборной Северной Ирландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В публикации на своей странице в социальной сети пресс-служба УЕФА показала гол нападающего сборной Казахстана в ворота Северной Ирландии на 88-й минуте матча отбора Евро-2024. Данный гол стал единственным во встрече.

    За три до этой игры казахстанские футболисты одержали победу над сборной Сан-Марино со счетом 3:0.

    Отметим, что следующие игры в отборе Евро-2024 казахстанцы проведут в сентябре против команд Финляндии и Северной Ирландии на своем поле.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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