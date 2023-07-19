УЕФА напомнил о впечатляющем голе Казахстана в отборе на Евро-2024

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Официальный аккаунт чемпионата Европы-2024 УЕФА в своем инстаграме опубликовал гол казахстанского форварда Абата Аймбетова в ворота сборной Северной Ирландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В публикации на своей странице в социальной сети пресс-служба УЕФА показала гол нападающего сборной Казахстана в ворота Северной Ирландии на 88-й минуте матча отбора Евро-2024. Данный гол стал единственным во встрече.

За три до этой игры казахстанские футболисты одержали победу над сборной Сан-Марино со счетом 3:0.

Отметим, что следующие игры в отборе Евро-2024 казахстанцы проведут в сентябре против команд Финляндии и Северной Ирландии на своем поле.