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    УЕФА изменил формулу отбора на чемпионат мира

    29 Июня 2023, 06:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании исполнительного комитета УЕФА, который проходил в швейцарском Ньоне, приняли решение об изменении формата отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz.

    Поскольку общее количество участников финальной части чемпионата мира - 2026 увеличено с 32 до 48 команд, Европа получит больше путевок, которые предстоит разыграть.

    Изначально УЕФА располагал 13 путевками в финал, но теперь эта цифра увеличится до 16. В этой связи формат отбора будет изменен.

    В УЕФА приняли новую формулу, согласно которой все европейские сборные будут разделены на 12 групп по 4-5 команд (шесть групп по пять и шесть групп по четыре). 12 победителей групп напрямую выйдут на чемпионат мира, а 12 команд, занявших второе место, отправятся в плей-офф вместе с четырьмя сборными с лучшим рейтингом из Лиги наций сезона-2024/2025, которые не преуспеют в отборе на ЧМ. Эти 16 команд разыграют последние четыре места на мировом первенстве от Европы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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