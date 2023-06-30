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    УЕФА изменил формат проведения игры за Суперкубок

    30 Июня 2023, 08:54

    НЬОН. КАЗИНФОРМ - УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок Европы, передает МИА «Казинформ со ссылкой на championat.com.

    Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, согласно нововведениям, в случае ничьей в основное время матча соперники сразу начнут серию пенальти вместо игры в двух дополнительных таймах по 15 минут.

    В игре за Суперкубок УЕФА в 2023 году сыграют «Манчестер Сити», выигравший в сезоне-2022/2023 Лигу чемпионов, а также «Севилья», являющаяся действующим победителем Лиги Европы. Встреча состоится в среду, 16 августа, в Пирее (Греция), на стадионе «Караискакис».

    Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», победивший «Айнтрахт» из Франкфурта (2:0).

    Игра за Суперкубок УЕФА в нынешнем году должна была пройти в Казани, но в январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс место проведения встречи в Афины. Ранее сообщалось, что УЕФА изменил формулу отбора на чемпионат мира.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Европа Футбол
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