Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Удвоить усилия для преумножения достижений независимости призывает Президент РК

    15 Декабря 2021, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев удвоить усилия для преумножения достижений независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30-летний юбилей независимости – это время подведения итогов и осмысления уроков пройденного пути. Народ Казахстана в полной мере воспользовался историческим шансом, успешно построив суверенное государство. Однако в условиях новых глобальных и региональных вызовов для преумножения достижений независимости нам следует удвоить и даже утроить усилия», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

    По словам Президента, почивать на лаврах ни в коем случае нельзя.

    «Предстоит напряженный каждодневный труд буквально во всех сферах социально-экономической жизни. Чтобы наши усилия были продуктивными, мы должны расширять горизонты развития нации, иметь четкое представление о перспективах будущего нашего государства. Важно реально оценивать свои возможности, действовать максимально прагматично, с учетом фундаментальных интересов страны», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Патриотизм Видео Общество 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Количество волонтерских организаций в Казахстане выросло в три раза - Глава государства
    Волонтерство и филантропические традиции являются основой развития и зрелости общества – Президент РК
    В Казахстане всесторонне развивается волонтерская деятельность – Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге