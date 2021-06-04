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    Удвоить объем гарантированной юридической помощи планируют в Казахстане

    4 Июня 2021, 12:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируется увеличить объем гарантированной государством юридической помощи в два раза. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам министра, в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» прорабатывается вопрос увеличения объема гарантированной государством юридической помощи к 2024 году в два раза.

    «В целях повышения качества оказания гарантированной государством юридической помощи с марта текущего года по республике внедрена ИС «Е-заң көмегі» в пилотном режиме. На сегодняшний день органами следствия в рамках гарантированной государством юридической помощи назначено 1042 адвоката», - отметил Бекетаев Марат.

    Реализация проекта обеспечит прозрачность процесса назначения адвокатов и оплаты их труда.

    Как отметил глава ведомства, система интегрирована с государственными базами данных, что в свою очередь позволит адвокатам оперативно получать необходимую информацию для оказания юридической помощи гражданам.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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