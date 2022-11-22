Удовлетворение нужд сельского хозяйства становится сложной задачей - Алихан Смаилов

22 Ноября 2022, 12:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С каждым годом удовлетворение нужд сельского хозяйства становится все более сложной задачей из-за нарастающего дефицита воды. Об этом заявил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение сельского хозяйства необходимым объемом воды напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Более половины водопотребления приходится на аграрный сектор. Однако с каждым годом удовлетворение нужд сельского хозяйства становится все более сложной задачей из-за нарастающего дефицита воды. На это влияет ряд факторов: зависимость от поступающих вод с территории соседних стран; продолжающийся цикл маловодия в нашем регионе; высокий уровень потерь воды на оросительных каналах, а также недостаточное применение водосберегающих технологий», - заявил в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Премьер-Министр напомнил, что в результате принятых мер в текущем году вегетационный период прошел стабильно.

«Были реализованы мероприятия по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ соседних государств. Также проводились необходимые технические работы на объектах водообеспечения. Важно продолжить соответствующую работу и утвердить планы на следующий вегетационный период», - обратился к членам Правительства глава Кабмина.

По словам Алихана Смаилова, с учетом современных вызовов необходимо на постоянной основе проводить работу по совершенствованию межправительственных соглашений по трансграничным водам. Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами Премьер-Министр поручил держать данный вопрос на особом контроле.

«Большого внимания требуют вопросы эффективного использования поливной воды. Из забираемого для сельского хозяйства объема воды до полей доходит лишь 60%. Остальное теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры. Министерству экологии и акиматам следует активизировать работу по ремонту и восстановлению каналов и водохранилищ», - поручил он.

Также Алихан Смаилов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством экологии выработать механизмы для стимулирования внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях и расширить применение цифрового учета воды.

«Для выращивания влагоемких культур необходимо расширить применение оборудования дождевального и капельного орошения. Также следует активно применять технологии повторного использования воды через коллекторно-дренажные системы. В целом необходимо обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций для более эффективного водообеспечения регионов», - сказал Премьер-Министр.