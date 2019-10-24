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    Удостовериться в отсутствии судимостей у сотрудников требует Генпрокуратура РК от коллекторских компаний

    24 Октября 2019, 17:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Удостовериться в несудимости сотрудников требует Генеральная прокуратура РК от коллекторских компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поводу долгов. Понятно, что есть банковская тайна, но сведения по долгам, которые находятся у того или иного коллектора, должны быть еще и у Национального банка. Мы сталкиваемся с тем, что видим номер телефона, человеку звонят и отправляют угрожающие сообщения, но не понятно, кто он. Но требуют по конкретному долгу. Нацбанк , располагая сведения о конкретном долге по конкретному лицу, может спросить у той же коллекторской организации, кто из сотрудников это был. Если не его сотрудник, то каким образом такая информация перешла третьим лицам. Это будет контроль со стороны регулятора», - сказал помощник Генпрокурора РК Кайрат Раисов в ходе круглого стола по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности в Сенате.

    Он также добавил, что нужно дать доступ Нацбанку к сведениям о мобильных номерах.

    «Это тот же самый способ борьбы именно с недобросовестными коллекторами. То есть когда звонят и не знают, за кем зарегистрирован номер. То предложение, что должны быть заявлены обязательно номера мобильных телефонов, с которыми будут взаимодействовать коллектор с должником. То есть контроль должен быть от и до. Что касается требований к самим коллекторам. Да, есть определенные критерии, но я не нашел требований к работникам коллекторских компаний. Есть требования к руководящему составу, но не вижу к самим работникам требований. В первую очередь, если человек работает с людьми, может доступно объяснять, не нарушать и не унижать. В первую очередь, чтобы было требование о несудимости. Может, он, извините за выражение, убийца или насильник», - подчеркнул Кайрат Раисов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура
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