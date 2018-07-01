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Удостоверение и паспорт казахстанцы смогут получить за один день

26 Июля 2018 13:09 565
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Удостоверение и паспорт казахстанцы смогут получить за один день

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новая услуга по ускоренному изготовлению удостоверения и паспорта появится в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Теперь изготовить документы можно будет за один день в Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте. Изменения в правила предусмотрены в постановлении Правительства от 23 июля 2018 года.

«Паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдаются в ускоренном порядке со дня оформления в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте - до одного рабочего дня, в областных центрах - до трех рабочих дней, в районах и городах областей - до семи рабочих дней», - говорится в документе.

Стоимость услуги при ускоренном изготовлении документов, не считая госпошлины, для Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе будет стоить 4983 тенге.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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Ключевые слова: Другие государственные органы,
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Автор:

Анеля Касымова

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