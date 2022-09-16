Удостоенный многочисленных наград фильм о казахстанских подростках выходит в малый прокат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В малый прокат фильм «На грани» выходит с 15 по 21 сентября этого года в столице, Алматы и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

12 сентября в День казахского кино в столице состоялся закрытый показ фильма «На грани», автором идеи и сценария которого является режиссер-постановщик Алдияр Байракимов. Встреча с создателями картины длилась больше часа, где каждый желающий смог высказать свое мнение.

Полнометражный художественный фильм «На грани», снят на киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Фильм рассказывает историю нескольких подростков, живущих в разных мирах. Однажды судьбы героев неожиданно сталкиваются. Недостаток поддержки, семейного тепла, конфликты с обществом подталкивают их к опасной грани. Главные роли в фильме исполнили известные казахстанские актеры Алишер Абуов, Шарифбек Закиров и Жасулан Копберген.

По словам организаторов, нынешний показ фильма «На грани», приурочен к Году Детей в Казахстане.

«Я очень рад, что фильм везде хорошо принимают - как зрители, так и люди из сферы кино. Если помните, премьера фильма состоялась еще в 2017 году. После закрытого показа в Алматы последующие два года наша картина участвовала во многих кинофестивалях. В 2020-2021 годах, когда фильм должен был выйти в прокат, во всем мире началась пандемия из-за коронавируса. В этом году мы решили выпустить картину в малый прокат и приурочить его к Году детей в Казахстане. Ведь по сюжету фильм затрагивает многие проблемы внутри семьи, которые, порой, мы не замечаем. Если, посмотрев эту картину, поменяется мировоззрение хотя бы одного родителя или одного подростка, можно считать, что наша миссия выполнена. Хотелось бы, чтобы мы научились ценить близких, научились относиться терпеливо к окружающим особенно, когда это касается наших детей и подростков»,- поделился режиссер картины Алдияр Байракимов.

Фильм «На грани» принимал участие в основном конкурсе Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок», а также удостоился специального приза жюри за лучший сценарий и награды от Фонда ЮНИСЕФ на международном кинофестивале «Листопад» в Беларуси. Еще одним достижением для картины стала премия Союза кинематографистов РК «Кулагер» в категории «Лучший дебют». Кроме того, фильм удостоился приза от Ассоциации кинокритиков Греции на международном кинофестивале для детей и молодёжи «Олимпия», который проходил в период с 30 ноября по 7 декабря 2019 года в Пиргосе (Греция).