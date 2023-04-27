Удобный функционал для уплаты налога таксистами и курьерами заработает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов совместно с интернет-платформами реализует удобный функционал для таксистов и курьеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

«При оказании услуг такси или курьерской доставки обязательна уплата налогов и социальных платежей путем регистрации ИП, либо оформления в качестве работника.

Эти требования не новы, но не всеми выполняются в силу разных причин, одной из которых мы видим неготовность к исполнению административных процедур, связанных с исполнением обязательств», - отметили в КГД.

Наиболее выгодным для налогоплательщика является применение режима на основе специального мобильного приложения «eSalyq Business», где уплачивается 1 процент подоходного налога плюс социальные платежи (пенсионные взносы, социальные отчисления и медицинское страхование).

В связи с чем, для помощи в исполнении налоговых обязательств лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ, КГД запущен пилотный проект на основе налогового режима с использованием мобильного приложения «eSalyq Business».

В рамках него регистрация ИП проходит непосредственно на интернет-платформе, оператором интернет-платформы при выплате дохода удерживаются и уплачиваются причитающиеся налоги и социальные платежи, затем сведения автоматически передаются в КГД.

Это полностью освобождает физическое лицо от каких-либо контактов с налоговыми органами и исключает ошибки в исчислении и уплате налогов.

На сегодня ведется работа с «Яндекс.такси» по настройке информационных систем, по завершении граждане смогут на добровольной основе присоединиться к пилотному проекту. Планируемая дата технической реализации пилотного проекта – 1 июля 2023 года.

Пресс-служба КГД МФ РК



