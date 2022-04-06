Удешевленное дизельное топливо начали отгружать в регионы – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил о ходе подготовки к весенне-полевым работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях, когда цены на современных мировых продовольственных рынках колеблются, Правительством принят ряд системных и оперативных антикризисных мер по развитию агропромышленного комплекса. На сегодняшний день одна из приоритетных задач - своевременное и качественное проведение посевной кампании. По поручению Главы государства Министерство сельского хозяйства совместно с регионами завершило повторную проверку готовности сельхозтехники, семян и удобрений. В настоящее время готовность техники составляет 98%, а к началу проведения весенне-полевых работ она достигнет 100%», - сказал Ербол Карашукеев.

По словам министра, в регионы начали отгружать удешевленное дизельное топливо. В целом на проведение весенне-полевых работ выделено 400,2 тыс. тонн по ценам на 12-15% ниже рыночной стоимости, что на 20 тыс. тонн больше, чем в 2021 году.

«Отечественные товаропроизводители обеспечены семенным материалом. Охвачено 2,3 млн тонн семян, или 100% от плана. В целях сортообновления проработан вопрос поставки семенного материала из Российской Федерации, проведены переговоры, сняты ограничения на вывоз семян. Что касается минеральных удобрений, то благодаря поддержке Правительства достигнуты договоренности с отечественными производителями минеральных удобрений с целью удовлетворения потребностей аграриев. При этом цена на аммиачную селитру снижена с 200 тыс. тенге до 160 тыс. тенге», - сказал министр.