Удерживать звание сложнее, чем завоевывать в первый раз – Бибисара Асаубаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, которая во второй раз подряд стала победителем чемпионата мира по блицу в Алматы, поделилась своими впечатлениями от проведенного турнира. Девушка считает, что удерживать звание всегда сложнее, чем завоевывать в первый раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень ответственно подошла к подготовке к чемпионату мира. Мои близкие и моя семья создали для меня все условия для подготовки. Это была большая ответственность, потому что удерживать звание всегда сложнее, чем завоевывать его в первый раз. Слышала, говорили, что в первый раз мне повезло на прошлом чемпионате мира в Польше. Хотя, как это могло повести, когда ты выигрываешь две медали, одну из них с запасом», - сказала шахматистка на брифинге в СЦК.

Бибисара Асаубаева подчеркнула, что на чемпионате ей нужно было доказать, что она сильнейший игрок.

«Чемпионат мира проводился на моей родине - в Алматы. Думаю, одной из причин стало то, что я была действующей чемпионкой по блицу. И мне нужно было доказать, что я сильнейшая. К сожалению, вирус не обошел меня стороной, и по приезду я сразу же заболела. Из-за этого результаты в первый день были ниже ожидаемых, но в блице я стала чувствовать себя лучше и сумела стать чемпионкой во второй раз», - добавила она.

Напомним, что перед Новым годом казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу. Бибисара в заключительном туре выиграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а ее главная конкурентка из Китая Тань Чжунъи уступила Хампи Конеру из Индии.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц.

Сама же Бибисара призналась, что в этот раз подготовка была будто перед полетом в космос.

«Мама организовала сборы с лучшими тренерами. Я готовилась усиленно каждый день…и заболела. Все дни рапида сильно температурила. Расстроилась. Но мама нашла нужные слова поддержки: «Сара, у тебя все получится в блице!». Так и вышло. Интересная закономерность: как мама говорит, так и происходит.И вот заветная медаль! Я счастлива, что чемпионат мира по шахматам прошел в моей родной стране, в Казахстане, и я оставила «золото» дома!» - отметила чемпионка.

Фото: www.instagram.com/kzchessfederation

