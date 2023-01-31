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    Уделять особое внимание селам в приграничных районах обещают в Миннацэкономики

    31 Января 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил о важности всех сел в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы никогда не говорили, что есть села неперспективные. Были отобраны села спутниковые и опорные. Есть села с более высоким потенциалом развития, в которых проживает 90% населения. Села с более низким потенциалом развития и с малым количеством населения, им тоже уделяется внимания, но не в рамках программы «Ауыл ел бесігі», а в рамках других программ развития. Средства выделяются в первую очередь из местного бюджета, потому что это ответственность местных исполнительных органов тоже», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах после заседания Правительства.

    Он пообещал, что селам в приграничных районах тоже будет придаваться особое значение со стороны Правительства и местных исполнительных органов.

    «Есть села, в которых проживает совсем мало людей. Возможно, этот будет естественный процесс, когда люди будут уезжать из этих сел. Но есть села, возле которых находятся погранзаставы, и они всегда будут поддерживаться, хотя бы ввиду того, что нужно поддерживать погранзаставы. Я и раньше отмечал, что там, где есть погранзаставы, будет укрепляться близлежащая инфраструктура», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Миннацэкономики
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