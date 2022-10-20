Уделить внимание качественной подготовке кадров для работы с туристами поручил Премьер

​ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил комплекс «Караван-сарай», где провел встречу с инвесторами и представителями туристической отрасли региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства Республики Казахстан «UKIMET».

Премьер-Министру были презентованы новые инвестиционные проекты.

В ходе встречи инвесторы озвучили ряд проблемных вопросов, возникших при работе над проектами. Алихан Смаилов поручил госорганам рассмотреть их и оказать содействие в рамках законодательства.

Премьер-Министру также доложили о темпах развития туристической отрасли региона, ключевыми направлениями которой являются историко-познавательный, паломнический, лечебный, эко и этнотуризм. В частности, Алихану Смаилову был представлен проект туристско-рекреационного комплекса «Каскасу», где будет доступен летний и зимний отдых для порядка 4 тыс. посетителей в день.

Глава Правительства подчеркнул, что следует уделить внимание качественной подготовке квалифицированных кадров для работы с туристами.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и ознакомился с благоустройством Государственного историко-культурного музея-заповедника Азрет-Султан.



