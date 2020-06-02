Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Удава выгуливали возле ТРЦ в Бишкеке

    2 Июня 2020, 21:25

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – Удава выгуливали возле торгово-развлекательного центра «Космопарк» в городе Бишкеке (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Накануне в соцсетях появилось видео, где возле торгово-развлекательного центра «Космопарк» жители Бишкека обнаружили змею.

    Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, змея там оказалась неслучайно, почтенную рептилию выгуливали сотрудники одного из мини-зоопарков экзотических животных.

    «Как рассказал сотрудник зоопарка, это был императорский удав, он безопасен и не ядовит. В отличие от других видов змей и питонов, удавы совсем не агрессивны и не представляют опасности. В связи с эпидситуацией в городе организация закрыта на карантин, но животным жизненно необходимо пребывание на солнце, поэтому иногда их выгуливают под строгим присмотром», - говорится в сообщении.

    Сотрудники Октябрьского акимиата убедительно разъяснили администрации зоопарка необходимость соблюдения порядка в общественных местах.

    Видео: kabar.kg

    Автор:

    Происшествия Экология Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Чудесное спасение: крошечных бельчат выкормила жительница Петропавловска
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC