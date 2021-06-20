Удар током в фонтане прокомментировали в EcoAlmaty

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель ТОО «Eco Almaty» Жанна Асанова прокомментировала произошедший инцидент в фонтане около Алматинского цирка, когда двух девочек и женщину ударило током, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей официальной странице в Facebook Жанна Асанова пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления и остановилась на техническом состоянии фонтана. Она отметила, что в фонтане установлена табличка с предупреждением «Купаться запрещено!».

«Разве этого не достаточно чтобы взрослые могли предостеречь детей? Помимо опасности электрической - а там кроме проводки находятся ещё и электронасосы, которые не гарантируют 100% электроизоляции даже заводом-изготовителем, - есть так же опасность и в самой воде. В фонтанах вода не проточная, а резервуарная, и даже при условии обеспечения частой замены, несёт в себе потенциальную угрозу для здоровья человека, особенно детей. Ведь ни для кого не секрет, что в фонтанах купаются, справляют естественную нужду животные, как домашние, так и живущие в подвалах и городских пустырях кошки, собаки. Летом в фонтанах также купаются люди без определенного места жительства», - написала она.

Кроме того, она остановилась на последовательности событий, произошедших на фонтане городского цирка.

«19 июня 2021 года в промежутке между 15.00-16.00 часов на фонтане у здания Казахского Государственного Цирка произошел инцидент в чаше, расположенной восточнее здания цирка с установленной скульптурой «Клоун», в воде пострадали трое человек: двое несовершеннолетних детей и один взрослый. Со слов второй девочки, она вместе с подругой играли около фонтана. Подруга решила искупаться в данном фонтане и пошла к центру. В какой-то момент подруга за что-то зацепилась и, потеряв сознание, упала в воду. За ней в воду прыгнула мама девочки и тоже потеряла сознание. Девочка хотела им помочь, схватила за руки и получила удар током. На некоторое время она потеряла сознание, но быстро пришла в себя. По дополнительной информации, девочка схватила рукой крутящуюся металлическую деталь установки. В момент данного происшествия очевидец оказал помощь, вытащив всех пострадавших из чаш фонтана. Бригадой скорой помощи людей увезли на госпитализацию».

Жанна Асанова отметила, что, если бы в воде был ток, ребенок не смог бы дойти до установки, находящейся в середине.

«С момента начала сезона, с наступлением лета при жаркой погоде у фонтана наблюдается большое скопление людей. Как правило, многие из них, пренебрегая правилами безопасности, купаются в чаше работающего фонтана. Дежурному сотруднику в течении всего рабочего времени приходится делать замечания как детям, так и их родителям, что вызывает резко негативную реакцию со стороны последних. В день происшествия фонтан работал в штатном режиме, дежурным работником неоднократно производились работы по очистке чаши и регулировке насадок (струй) внутри работающего фонтана, что подтверждает целостность и безопасность оборудования, до момента инцидента»,- подытожила она.

Напомним, минувшим днем нескольких человек едва не убило током в фонтане около Алматинского цирка.