«Удар камнем в лицо»: Двух астанчанок жестоко избили на почве ревности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице произошел инцидент, связанный с ревностью, который привел к драке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27 августа в доме по улице Бейбитшилик, 26, одна женщина напала на двух других девушек. В результате инцидента одна из них получила сильный удар камнем в лицо и потеряла сознание.

В записи видео пострадавшая рассказывает о том, что произошло.

Как оказалось, две молодые женщины встретили своего соседа в подъезде, который попросил их позвонить его другу с просьбой приехать. Когда друг мужчины прибыл, его сожительница внезапно атаковала его кулаками. По словам пострадавших, агрессоры казались находящимися под воздействием запрещенных веществ. Нападающая, в попытке предотвратить вызов полиции, даже угрожала подкинуть наркотики.

Сообщается, что в Департаменте полиции столицы уже начато досудебное расследование по статье «Хулиганство».