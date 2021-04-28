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    15:19, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Удалось создать благоприятные условия для строительства государственности – Елбасы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 лет назад многонациональный, многоконфессиональный наш народ сделал еще один фундаментальный выбор двигаться вперед в единстве, мире и согласии нашей страны. С высоты пройденного пути можно уверенно констатировать правильность и эффективность этой стратегической формулы национального развития», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    По словам Елбасы, это позволило нам создать наиболее благоприятные условия для строительства государственности и обеспечило мощнейший ресурс формирования облика современного Казахстана.

    «Главным камертоном здесь служит, как известно, преамбула нашей Конституции, которая начинается словами «мы – народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой». Суть этого предложения очень важна, потому что при написании Конституции я лично уделил этому очень важное значение. Основной закон отражает коренные интересы всех наших соотечественников, независимо от национальности, веры или языка», - отметил Первый Президент страны.

    «Одиннадцать статей нашей Конституции утверждают, защищают и укрепляют единство, мир и согласие нашего государства. В нашей стране запрещается какая-либо дискриминация по признаку языка, религии, национальности и т.д», - заключил Н. Назарбаев.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Елбасы Соотечественники АНК Первый Президент - Елбасы Главная Общество
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