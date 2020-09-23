Учтены все предложения Казахстана по Стратегии ЕАЭС до 2025 года

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Все замечания и предложения, обозначенные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в отношении проекта Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года обсуждены и получили согласованные решения. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Стратегия активно дорабатывается, комиссия с большим вниманием относится к мнению всех сторон, в том числе все вопросы, о которых говорил Президент Казахстана обсуждены, и по ним выработаны согласованные решения государств-членов», - отметила она.

«В общей сложности на заседаниях Совета комиссии в сентябре найдены решения по 28 пунктам. Ряд чувствительных вопросов планируется рассмотреть на Евразийском межправсовете 9 октября этого года для выработки итогового документа, который будет предоставлен на рассмотрение главам государств», - сказала И. Малкина.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК также сообщила, что на правовом портале ЕАЭС проходит обсуждение ряд проектов объединения. «Любой гражданин и представитель бизнеса может оставить свое экспертное мнение, тем самым помогая комиссии создать качественный документ, который устраивает бизнес, потребителя и государство», - отметила И. Малкина.

Так, до 4 октября проходит публичное обсуждение проекта решения по которому временный ввоз зерноуборочных комбайнов на территорию РФ предлагается сократить до 10 календарных дней, до 8 октября на обсуждении находится порядок формирования и ведения Реестра евразийского промышленной продукции для целей государственных закупок, до 16 октября проходит публичное обсуждение Проекта решения о переносе даты вступления в силу технического регламента о требованиях в энергетической эффективности энергопотребляющих устройств на один год.



