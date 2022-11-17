Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев выразил обеспокоенность отсутствием единой конкретной методики, учитывающей особенности детского организма, в спортивных секциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, спортивные федерации открываются самостоятельно и не входят в республиканские объединения, а их тренеры привлекают к занятиям детей малого возраста, что может нанести вред их неокрепшему здоровью.

Сенатор отметил, что у тренеров в нашей стране сложилась тенденция привлекать детей к занятиям спортом с раннего возраста. Когда детский организм физически и психологически еще не готов к серьезным нагрузкам. Особенно широко такие тенденции распространены в боевых искусствах. И все это негативно влияет на здоровье подрастающего поколения.

«Следует также отметить, что ранее существовали правила, определяющие, в скольких гонках могут участвовать дети и подростки в год. Такие нормы в нашей стране не приняты. Такие ситуации зачастую являются следствием того, что федерации открываются и работают самостоятельно. В нашей стране действуют 22 республиканские федерации карате, 6 федераций тхэквондо и 4 по смешанным единоборствам ММА, и это только те, о которых мы знаем»,- сказал сенатор Галиаскар Сарыбаев в своем депзапросе.

В этой связи, депутат предлагает подготовить тренировочные методики с учетом особенностей детского организма. Кроме того, сенатор считает важным усилить роль спортивных федераций в школах, колледжах и вузах, а также зарегистрировать профессиональные спортивные клубы, спортсменов всех видов спорта, тренеров и судей в федерациях по видам спорта и обеспечить лицензирование их деятельности.



