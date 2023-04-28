Учителя средних школ провели забастовку в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По призыву социалистических и либеральных профсоюзов Бельгии от 3 до 5 тысяч демонстрантов прошли маршем по бельгийской столице, чтобы выразить обеспокоенность учителей средних школ по поводу новых реформ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Протестующие собрались у Южного вокзала Брюсселя в четверг утром, чтобы провести пятую акцию протеста за последний год. Учителя протестуют против новых реформ, продвигаемых министром образования Валлонии Каролиной Дезир.

Демонстранты требовали пересмотреть заработную плату, а также улучшения системы образования, учитывающей потребности учителей и учащихся с разумными размерами классов.



