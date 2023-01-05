Учителя с поддельными дипломами работали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области провела анализ уголовных дел по фактам использования поддельных документов о высшем образовании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, ежемесячно в регионе регистрируют по шесть и более фактов использования поддельных дипломов. Всего за 2022-й год установили 80 таких случаев.

«В октябре и ноябре минувшего года отдел полиции района им. Г. Мусрепова начал досудебные расследования по фактам использования при трудоустройстве учителями средней школы поддельных дипломов Кокшетауского университета им. Мырзахметова и Казахского Национального педагогического университета им. Абая и получении ими высшего образования по специальностям «социальная педагогика и самопознание» и «русский язык и литература». Следствием установлено, что в этих вузах они не проходили обучения», - сообщил заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов.

В надзорном органе отметили, что большинство таких дел прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Но эти обстоятельства являются нереабилитирующими и лица считаются совершившими преступления.

«Изучение материалов дел показало, что в основном при приеме на работу предоставляют фальшивые дипломы Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова по нескольким специальностям, Кокшетауского университета им. Мырзахметова, Казахского национального педагогического университета им. Абая, Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. Установить лиц, непосредственно подделавших дипломы, сложно, но выявить тех, кто использовал их, не составляет труда», - отметил М. Кожамкулов.

В прокуратуре напомнили, что за поддельные документы грозит уголовная ответственность и наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП (более 550 тысяч тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 160 часов, либо ареста на срок до 40 суток.



