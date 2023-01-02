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    Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи НКТ

    2 Января 2023, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Педагоги, имеющие 30 и более лет педагогического стажа, освобождены от сдачи Национального квалификационного тестирования (НКТ) и проходят только комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности – портфолио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Также от НКТ освобождаются педагоги, которые имеют «первую», «высшую» категории по старой системе при переходе на квалификационную категорию «педагог-модератор» осуществляют комплексное обобщение результатов работы.

    Кроме того, от процедуры аттестации будут освобождены учителя, которым до пенсии по возрасту остается не более четырех лет.

    «Министерством просвещения внесены изменения в правила проведения аттестации педагогов. При этом были учтены предложения и пожелания самих педагогов. Если раньше все педагоги независимо от стажа и опыта работы проходили НКТ, то теперь отдельные категории освобождаются от сдачи НКТ. Это касается как педагогов, которые имеют большой, 30 летний педагогический стаж, так и кому остается 4 года до пенсии. Отмечу, что аттестация проводится с целью определения уровня квалификации педагогов, по результатам которой им присваиваются или подтверждаются квалификационные категории и ежемесячные надбавки в размере от 30 до 50% заработной платы», - отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

    Пересмотрены и этапы прохождения аттестации. На первом этапе педагоги будут проходить квалификационную оценку при организации образования. Далее проходят комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности, то есть предоставляют на экспертизу свое портфолио. Следующий этап – Национальное квалификационное тестирование.
    Образование Минпросвещения РК
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