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    Учителя работают в коридоре в одной из школ Актау

    10 Ноября 2022, 16:05

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В школе №20 имени Мухтара Ауэзова в Актау из-за нехватки учебных кабинетов учителя вынуждены работать в коридоре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В школе, рассчитанной на 1 648 учеников, в три смены учатся около 3 300 детей. В Мангистауской области таких школ 21. Из-за нехватки учебных кабинетов учителя вынуждены сидеть, где придется, чтобы заполнить служебные документы. Даже помещения, которые в свое время использовались, как хозяйственные, сейчас превращены в учебные кабинеты.

    «У нас нет учительской. Творческая работа, проверка тетрадей и другое – все делаем в коридоре или ищем освободившийся кабинет. Конечно, все это создает трудности. Несмотря на это, мы продолжаем свою работу», – сказала учительница Раушан Абилова.

    «У нас учатся дети из микрорайонов, а также из сел. Из недалеко расположенного Мунайлинского района тоже приезжают. Еще приезжают ученики из сел Тельман и Акшукыр Тупкараганского района. Всего приезжих детей учится около 900», – сообщил исполняющий обязанности директора школы Орынбасар Наурызбаев.

    Школа расположена в 28-м микрорайоне Актау. В соседнем новом микрорайоне средней школы нет. Поэтому жители микрорайона также приводят детей в школу им. М. Ауэзова.

    Ответственные специалисты говорят, что, если до 2025 года в регионе будет построено 20 школ, то это в значительной степени решит проблему.

    «Уже сейчас в Актау строятся 4 школы. В Мунайлинском районе строятся 2 школы, каждая на 1 200 учеников. Кроме того, в этом году в Актау открылась одна новая школа. В скором времени в Мунайлинском районе будет сдана в эксплуатацию еще одна новая школа», – сказала заместитель руководителя Мангистауского областного управления образования Гульмира Мамаева.

    Отметим, в регионе 2 школы находятся в аварийном состоянии – одна в Жанаозене, другая в селе Сам Бейнеуского района.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Мангистауская область
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