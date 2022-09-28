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    Учителей с поддельными дипломами выявили в Мангистауской области

    28 Сентября 2022, 19:40

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Мангистауской области выявлено девять фактов трудоустройства учителей по поддельным дипломам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    По результатам проверки выявлено, что учитель труда Аккудыкской средней школы Каракиянского района работал по поддельному диплому, за что привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (использование заведомо подложного документа).

    Судом Каракиянского района теперь уже бывшему учителю назначено наказание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей (76 575 тенге). «Аналогичные факты выявлены в двух школах Актау (казахский язык и казахская литература), в трех школах Жанаозена (русский язык, учитель начальных классов), в двух школах Мунайлинского района (учителя начальных классов), в одной школе Бейнеуского района (учитель начальных классов). По всем фактам незаконного использования учителями поддельных дипломов проводятся досудебные расследования», - сообщили в ведомстве.

    Фото: lada.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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