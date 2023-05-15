Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Школьный учитель пропал без вести и считается погибшим в результате нападения акулы в субботу. По словам местных властей, после нападения были обнаружены фрагменты гидрокостюма, в котором погибший занимался серфингом, а также остатки его доски для серфинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Нападение произошло на пляже Уокерс-Рок, на западном побережье Южной Австралии, в субботу, говорится в заявлении полиции Южной Австралии.

Пропавшим оказался 46-летний учитель школы в Эллистоне Саймон Бакканелло.

Местная полиция заявила сегодня, что они обнаружили «два предмета, представляющих интерес в связи с поиском пропавшего без вести серфера, предположительно погибшего после нападения акулы».

По словам полиции, один из них, по-видимому, представляет собой кусок материала гидрокостюма, а другой - несколько небольших кусочков белого полистирола, возможно, от доски для серфинга. На остатках доски для серфинга, которые были обнаружены, нашли один след укуса акулы.

Аварийно-спасательные службы заявили, что продолжат поиски тела в районе нападения и на близлежащих пляжах в ближайшие дни после прилива.

Согласно его профилю в LinkedIn, Бакканелло начал работать в школе в Эллистоне в январе.

По словам директора школы Чеда Флеминга, погибший очень любил свою работу и умел выстраивать отношения со своими учениками.

Нападения акул относительно редки у берегов Южной Австралии: согласно Австралийской базе данных инцидентов с акулами, в 2022 году произошло 20 столкновений с акулами, в результате которых 14 человек получили ранения и один человек погиб.

В феврале этого года 16-летняя девочка была убита акулой во время купания в реке в Перте, Западная Австралия.



