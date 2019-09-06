Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Учитель подозревается в рукоприкладстве в Костанае

    6 Сентября 2019, 20:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, в отношении учителя одной из школ в Костанае возбуждено дело, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции города Костанай. В отношении учителя возбуждено административное производство по статье 73-2 КРКоАП «Нанесение телесных повреждений»,- сообщает ведомство.

    Как сообщают местные СМИ, жительница города обвиняет учительницу своей дочери пятиклассницы в рукоприкладстве во время урока. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Происшествия Силовые структуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар на Аксуском заводе ферросплавов: горит оборудование и насосное масло
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ