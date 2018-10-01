Учитель из Актобе: Закон о поднятии статуса педагога определит его высшую миссию

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Высшая миссия учителя - не только учить знаниям, но и воспитывать детей. Новый закон о поднятии статуса педагогов, о котором заявил Президент страны в Послании народу Казахстана, поможет многим осознать миссию учителя и уважать его труд, считает лауреат республиканского конкурса «Үздік педагог - 2018» Гульназ Мынжасарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент сказал о необходимости поднятия статуса педагогов в целях стимулирования их работы в школах и дошкольных организациях. Ведь педагог не только обучает знаниям, он воспитывает. Высшая миссия педагога - это воспитание и поэтому работа педагога должна проводиться на самом высоком уровне, и я считаю, что новый закон поможет поднять статус учителей, чтобы в обществе уважали этот огромный труд», - говорит Г.Мынжасарова.



Педагог с 20-летним стажем, учитель биологии интерната для одаренных детей «Дарын» города Актобе отметила, что в своей практике не сталкивалась со случаями незаконных проверок в школе или привлечения учителей к дополнительной бесплатной работе. Вместе с тем Г.Мынжасарова считает, что вопросы, поднимаемые Главой государства в Послании, являются актуальными для педагогов и учащихся.

«Мы должны давать направление для выбора будущей профессии школьников. В дальнейшем в средних школах надо проводить профдиагностику, чтобы помочь ученикам выбрать подходящую профессию, дать направление, чтобы обучать их функциональной грамотности и использованию своих знаний в будущей деятельности.

2019 год объявлен Годом молодежи в Казахстане, и мы должны помочь молодежи стать настоящими гражданами страны», - говорит Г.Мынжасарова.