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    Учитель английского языка из Атырау покоряет TikTok

    29 Октября 2022, 15:57

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учитель английского языка из Атырау Ислам Кадыров покоряет платформу TikTok, где выкладывает отрывки своих занятий в школе. Творческий подход и игры во время уроков помогли педагогу расположить к себе школьников и повысить их интерес к изучению иностранного языка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Ислам Кадыров работает учителем английского языка в Атырауской школе-гимназии №41. Занятия педагога всегда проходят увлекательно, благодаря его игровой форме обучения. Родители школьников отмечают, что с приходом Ислама Кадырова, английский язык стал одним из любимых предметов детей.

    «Мой сын учится в 4 классе. Мне нравится подход и методика педагога. Сын, который обычно с неохотой ходил на занятия, сейчас говорит, что английский язык самый любимый предмет в школе. У других детей тоже повысился их интерес к изучению английского. Дети с удовольствием ходят в школу, всегда возвращаются с занятий в хорошем настроении. Мне кажется, это хороший показатель», - сказал один из родителей школьников.

    Ислам Кадыров работает учителем английского языка уже шесть лет. По его словам, он с детства мечтал стать педагогом и делиться своими знаниями с детьми.

    «Всегда хотел быть учителем. Мне нравится работать с детьми, преподавать им английский язык и каждый раз придумывать для них новые игры. Я думаю, если ты любишь свою профессию, то всегда найдешь путь к сердцу ребенка. Моя цель – облегчить процесс изучения иностранного языка. Для этого я пытаюсь сам развиваться, ищу новые методики, подходы, провожу занятия в свободной форме» , - рассказал Ислам Кадыров.

    Сегодня на странице учителя в TikTok около 5 тысяч подписчиков. Учитель планирует развивать свою страницу для того, чтобы знания получали дети из самых разных уголков страны, и поддерживать своих учеников на различных конкурсах и олимпиадах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Атырауская область Образование Интернет Атырау
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