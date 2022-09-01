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    Учиться ради знаний – аким поздравил столичных школьников с началом учебного года

    1 Сентября 2022, 18:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил школьников, учителей и их родителей с началом учебного года, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю учителей, школьников и родителей с началом нового учебного года!

    В столице в этом году в первый класс пошли свыше 26 тыс. детей. Перед учащимися стоит важная задача – учиться не ради оценок, а ради знаний. Очень важно быть всесторонне развитым человеком, уделять внимание не только на предметы, но и на спорт.

    За годы учебы в школе необходимо накопить багаж знаний, который впоследствии даст успешный старт во взрослую жизнь! Только за счет труда и знаний можно будет достичь успехов и покорить вершины!» - считает аким.

    В текущем учебном году в столице будет введено в эксплуатацию 11 школ, часть из них уже открыта. 11 школ позволяют создать свыше 23 тыс. ученических мест.

    По поручению Главы государства увеличивается объем строительства учебных заведений. Так, в следующем году начнется строительство еще 20 школ. Поэтапно в столице переходят на строительство крупногабаритных школ. Это когда одно учебное заведение позволит создать 4 тыс. ученических мест (в две смены). За три года в столице построили 34 школы. Это позволило создать 70 тыс. ученических мест.

    Кроме того, для строительства школ в столице выделили 72 земельных участка. Площадь данных земельных участков позволить построить учебные заведения на 240 тыс. ученических мест (в две смены). Данные земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах. Количество земельных участков для строительства соцобъектов будем увеличивать ежегодно.

    «Поздравляю с началом учебного года! Желаю крепкого здоровья, успехов и рвения к учебе. Верьте в себя и свои силы!» - написал аким столицы.

    Фото:instagram.com/altay_kulginov_official

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Образование Акимат День знаний
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