Учиться ради знаний – аким поздравил столичных школьников с началом учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил школьников, учителей и их родителей с началом учебного года, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю учителей, школьников и родителей с началом нового учебного года!

В столице в этом году в первый класс пошли свыше 26 тыс. детей. Перед учащимися стоит важная задача – учиться не ради оценок, а ради знаний. Очень важно быть всесторонне развитым человеком, уделять внимание не только на предметы, но и на спорт.

За годы учебы в школе необходимо накопить багаж знаний, который впоследствии даст успешный старт во взрослую жизнь! Только за счет труда и знаний можно будет достичь успехов и покорить вершины!» - считает аким.

В текущем учебном году в столице будет введено в эксплуатацию 11 школ, часть из них уже открыта. 11 школ позволяют создать свыше 23 тыс. ученических мест.

По поручению Главы государства увеличивается объем строительства учебных заведений. Так, в следующем году начнется строительство еще 20 школ. Поэтапно в столице переходят на строительство крупногабаритных школ. Это когда одно учебное заведение позволит создать 4 тыс. ученических мест (в две смены). За три года в столице построили 34 школы. Это позволило создать 70 тыс. ученических мест.

Кроме того, для строительства школ в столице выделили 72 земельных участка. Площадь данных земельных участков позволить построить учебные заведения на 240 тыс. ученических мест (в две смены). Данные земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах. Количество земельных участков для строительства соцобъектов будем увеличивать ежегодно.

«Поздравляю с началом учебного года! Желаю крепкого здоровья, успехов и рвения к учебе. Верьте в себя и свои силы!» - написал аким столицы.

Фото:instagram.com/altay_kulginov_official