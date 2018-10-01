Ученый: Вопросы молодежи никогда не остаются без внимания Елбасы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Народ Казахстана и в этот раз с большой надеждой ждал Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева. Это связано с тем, что каждое Послание посвящено важным вопросам развития нашей страны. Подобное мнение выразил доцент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, кандидат исторических наук Ерлан Сайлаубай, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства никогда не оставлял без внимания проблемы молодежи. Особенно обрадовало, что в данном Послании в пользу молодежи разной категории предлагается комплекс социальных мероприятий, выполняемых на государственном уровне, запущен механизм развития обеспечения молодых семей жильем, а также увеличения строительства комплексов физической культуры и оздоровления для молодежи», - сказал Е. Сайлаубай.

Фото: hist.enu.kz



По словам ученого, помощь и поддержка государства молодым семьям в будущем обретет новое содержание.



«Надеемся, что в будущем полностью реализуются все мероприятия по поручению Президента», - сказал Е. Сайлаубай.







Перевод: Сабина Биржанкызы