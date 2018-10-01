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Ученый: Вопросы молодежи никогда не остаются без внимания Елбасы

7 Октября 2018 14:05 94
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Ученый: Вопросы молодежи никогда не остаются без внимания Елбасы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Народ Казахстана и в этот раз с большой надеждой ждал Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева. Это связано с тем, что каждое Послание посвящено важным вопросам развития нашей страны. Подобное мнение выразил доцент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, кандидат исторических наук Ерлан Сайлаубай, передает МИА «Казинформ».

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«Глава государства никогда не оставлял без внимания проблемы молодежи. Особенно обрадовало, что в данном Послании в пользу молодежи разной категории предлагается комплекс социальных мероприятий, выполняемых на государственном уровне, запущен механизм развития обеспечения молодых семей жильем, а также увеличения строительства комплексов физической культуры и оздоровления для молодежи», - сказал Е. Сайлаубай.
Ученый: Вопросы молодежи никогда не остаются без внимания ЕлбасыФото: hist.enu.kz

По словам ученого, помощь и поддержка государства молодым семьям в будущем обретет новое содержание.

«Надеемся, что в будущем полностью реализуются все мероприятия по поручению Президента», - сказал Е. Сайлаубай.



Перевод: Сабина Биржанкызы

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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