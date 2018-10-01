Ученый из Туркестана: Инициативы Президента окажут большую поддержку образованию

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В очередном Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость разработки и принятия Закона «О статусе педагога». Данный документ должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций, отмечает пресс-служба Туркестанской области.

Кроме того, Президент Казахстана отметил, что в высшем образовании возрастут требования к качеству подготовки в учебных заведениях.

«Главный критерий оценки успешности вуза - это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу. Нужно проводить политику по укрупнению вузов. Важно развивать партнерство с ведущими университетами мира, привлекая на работу, по опыту Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-менеджеров», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим, в Послании Глава государства отметил, что на рынке должны остаться только те образовательные учреждения, которые обеспечивают высокое качество образования, а также поручил создать на базе имеющейся образовательной инфраструктуры новый региональный вуз по примеру Назарбаев Университета.



В связи с этим, на прошедшем брифинге в акимате Туркестанской области известный ученый, доктор исторических наук Хазретали Турсын отметил, что эти инициативы окажут большую поддержку учителям и всей сфере образования.

«Повышение статуса учителя - шаг к уважению человеческого капитала. В этом плане учителя должны осваивать передовые технологии, совершенствовать свои знания и повышать свой опыт», - сказал Хазретали Турсын.



