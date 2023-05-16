Ученый из США побил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Американский исследователь побил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой без разгерметизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Джозеф Дитури провел более 74 дней на дне лагуны глубиной 30 футов в Ки-Ларго, Флорида.

И он пока не планирует останавливаться на достигнутом. В воскресенье заявил, что останется под водой на срок не менее 100 дней.

Предыдущий мировой рекорд по количеству дней, проведенных под водой при атмосферном давлении — 73 дня — был установлен двумя профессорами в 2014 году в том же подводном домике в Ки-Ларго.

В отличие от подводной лодки, в подводном домике не используются технологии для адаптации к повышенному подводному давлению.

Профессор Дитури, по прозвищу «Доктор Глубокое Море», начал свое «приключение» 1 марта в подводном домике Джулса, небольшой комнате, расположенной на дне лагуны во Флорида-Кис. Домик назван в честь Жюля Верна, написавшего известную научно-фантастическую книгу «20 000 лье под водой».

В рамках проекта под названием Project Neptune 100 профессор Университета Южной Флориды Джозеф Дитури изучает, как человеческий организм реагирует на длительное воздействие экстремального давления. Помимо этого, исследователи изучают здоровье 55-летнего мужчины, а также психологические последствия столь долгой изоляции и заточения, проводя серию медицинских тестов.

Кстати, время, проведенное под водой, не мешает Дитури выполнять свои профессорские обязанности. По данным Университета Южной Флориды, профессор ведет занятия по биомедицинской инженерии онлайн, пока живет в лагуне.

Профессор каждый день просыпается в 05:00 утра, чтобы потренироваться. Он питается продуктами с высоким содержанием белка, такими как яйца и лосось, которые он может согреть при помощи микроволновой печи.

И хотя его пребывание под водой является важным с точки зрения науки, профессор Дитури будет очень рад вернуться к некоторым наземным занятиям.

«Больше всего я скучаю по солнцу», — сказал он Associated Press.



