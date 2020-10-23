Учеными разработана маска, убивающая коронавирус в воздухе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исследователями Массачусетского технологического института разработана маска, которая, нагреваясь до 90 градусов, убивает коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на MIT News.

Группа исследователей Массачусетского технологического института во главе с профессором химической инженерии Майклом Страно и инженером-химиком Сэмюэлем Фаучером разработали маску, которая вместо обычной фильтрации сможет убивать частицы коронавирусной инфекции, пропуская воздух через тонкую медную сетку, нагретую до 90°С.

Исследователи подсчитали, насколько быстро коронавирус разрушается при разных температурах и в разных условиях, и обнаружили, что при температуре около 90 градусов Цельсия можно добиться уменьшения числа вирусных частиц в тысячу и миллион раз - в зависимости от модели и размера самой маски.

«Маски, которые мы носим сейчас, предназначены для улавливания частиц вируса. Они действительно обеспечивают защиту, но никто не думает об дезактивации вируса и стерилизации воздуха. Это меня удивило», - поделился Майкл Страно.

Согласно концепции разработчиков, для удобства ношения фильтр из горячего металла будет окружен неопреном - изолирующим материалом, который предотвращает чрезмерное нагревание внешней стороны маски. Исследователи обещают, что устройство будет оснащено батарейным питанием, а ее стоимость, вероятно, будет дороже обычных тканевых и хирургических масок, а также респиратора №95.

Несмотря на это, маска с подогревом может стать идеальным решением в случаях, когда риск заражения вирусом достаточно высок: в медицинских учреждениях или в ситуациях, когда сложно добиться социального дистанцирования, например, в переполненном автобусе.

Исследователи уже подали заявку на патент, и надеются вскоре приступить к испытаниям.

«Подавляющее большинство масок сегодня функционируют путем фильтрации частиц по размеру или по электрическому заряду», - пояснил Сэмюэль Фаучер.

«Это совершенно новая концепция масок, поскольку она, в первую очередь, не блокирует вирус, - добавил Майкл Страно. - На самом деле она позволяет вирусу проходить сквозь маску, но замедляет и дезактивирует его».

Текущие прототипы включают 9-вольтовую батарею, которая обеспечивает достаточно энергии для нагрева маски в течение нескольких часов и охлаждает воздух перед тем, как его будут вдыхать.

«Конечно, мы должны помнить о безопасности и комфорте пользователей, - говорит Фаучер. - После дезактивации вирусов воздух будет охлажден, чтобы маска была удобной и безопасной».

«Респираторы N95, хирургические маски и тканевые маски эффективны и их следует использовать во время пандемии в соответствии с указаниями, - говорит Страно, - но одно потенциальное преимущество подогреваемых масок состоит в том, что, поскольку они убивают вирус, их не нужно дезинфицировать или выбрасывать после использования. Кроме того, они создадут дополнительную защиту, удалив вирус, а не только его фильтруя».



