Ученые зафиксировали рост температуры в Средиземном море на 1,5 градуса больше, чем в других регионах

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Турецкие ученые прогнозируют, что температура в Средиземноморском регионе в среднем повышается на 1,5 градуса больше, чем в других регионах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В беседе с «Анадолу» заведующий кафедрой физики в Университете Ишык Тугба Озтюрк рассказала, согласно результатам исследований, при повышении температуры в мире на 1 градус, в Средиземноморском регионе рост составит 1,5 градуса.

Исследования в области изменений климата в Европе, Средиземноморском бассейна и Турции важны с точки зрения адаптации к изменению климата и своевременному выявлению рисков.

Одним из исследований в этой области является проект, изучающий с помощью моделирования масштаб возможных изменений погодных условий и стихийных бедствий в Европе.

Озтюрк рассказала, проект реализуется при поддержке Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK). По ее словам, изучив данные по изменениям климата и природным явлениям за последние 120 лет, ученые, работающие над проектом, прогнозируют возможные изменения климата в будущем.

«Результаты исследования показывают, что температура в Средиземноморском регионе в среднем повышается на 1,5 градуса больше, чем в других регионах. Например, если температура повышается в мире на 1 градус, то в бассейне Средиземного моря на 1,5 градуса», - сказала она.

Она подчеркнула, что в рамках проекта ученые изучили частоту и мощность экстремальных погодных явлений в Средиземноморском бассейне и Европе.

В рамках исследований также изучено возможное влияние климатических изменений на различные сектора экономики. В частности, изменения оказывают влияние на сферы сельского хозяйства, продовольственной безопасности и даже здравоохранения.