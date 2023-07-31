Ученые встревожены резким нагреванием мирового океана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новости о том, что июль 2023 года станет самым жарким в истории, встревожили публику, но не ученых. Пекло на земле полностью вписалось в их климатические модели, чего не скажешь о мировом океане. Морская пучина почти ежедневно извергает тревожные известия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Атлантика нагрелась до температуры горячей ванны. Антарктика лишилась куска льда размером с Аргентину. А новые модели обещают, что Гольфстрим остановится не в следующем веке, как думали раньше, а вполне вероятно уже к середине нынешнего, что чревато климатическим кризисом в Европе.

Две причины июльских аномалий известны: глобальное потепление, вызванное человеком, и набирающий силу Эль-Ниньо, феномен нагревания поверхности Тихого океана.

А вот два июльских наблюдения тревожат ученых, поскольку потенциально указывают на ускорение потепления и ставят под сомнение нынешние прогнозы, а значит, и адекватность заявленных планов смягчения причин и последствий природных катаклизмов.

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Оба тревожных факта связаны с океаном, который имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.

Чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом. И тут нет хороших новостей: по данным НАСА, всё последнее десятилетие температура воды была рекордной по меньшей мере за 200 лет, а в 2022 году оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

Факт первый. Вот уже третий месяц средняя температура поверхности моря на планете значительно превышает прежние значения для этого времени года. Во многом из-за этого июль 2023 года станет самым жарким в истории, предупредила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Факт второй. Отражающий ледовый покров океана в Арктике и Антарктике сокращается, а значит, стремительнее нагревается и океан, и планета в целом. В июле площадь антарктического морского льда оказалась самой низкой с момента начала спутниковых наблюдений. Тем временем в Арктике лед продолжает таять с привычной скоростью.

Чтобы остановить потепление, мир договорился сократить выбросы парниковых газов. Но даже если немедленно нейтрализовать их, накопленного в атмосфере хватит, чтобы последствия ощущались еще несколько столетий, если не тысячелетий — прежде всего это касается температур и уровня океана, а также площади ледового покрова.

А если выбросы не сократить и коптить небо нынешними темпами, то климатический апокалипсис не только неизбежен — он начнется гораздо раньше, чем думали еще недавно, предупредили датские ученые.