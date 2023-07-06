Ученые воссоздают древний город Бозок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Историки и археологи приступили к воссозданию древнего городища Бозок вблизи Астаны. В будущем здесь появится музей под открытым небом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Он может не только притянуть туристов, но и стать визитной карточкой столицы. Раскопки на месте уникального памятника ведутся больше 15 лет. Итоги исследовательской работы археологи и историки подвели на специальной конференции в столице.

«Все результаты исследования городища Бозок находят отражение в создании историко-культурного комплекса - заповедника-музея. Это масштабный проект не только для нашей столицы, но и для всего евразийского континента. Этот музей будет не только местом экспозиции, но также будет и научным центром, где будут проводиться дальнейшие исследования и городища Бозок, и в целом столичного региона», - говорит старший научный сотрудник НИИ археологии имени К. Акишева Данияр Тлеугабулов.