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    Ученые воссоздают древний город Бозок

    6 Июля 2023, 00:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Историки и археологи приступили к воссозданию древнего городища Бозок вблизи Астаны. В будущем здесь появится музей под открытым небом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Он может не только притянуть туристов, но и стать визитной карточкой столицы. Раскопки на месте уникального памятника ведутся больше 15 лет. Итоги исследовательской работы археологи и историки подвели на специальной конференции в столице.

    «Все результаты исследования городища Бозок находят отражение в создании историко-культурного комплекса - заповедника-музея. Это масштабный проект не только для нашей столицы, но и для всего евразийского континента. Этот музей будет не только местом экспозиции, но также будет и научным центром, где будут проводиться дальнейшие исследования и городища Бозок, и в целом столичного региона», - говорит старший научный сотрудник НИИ археологии имени К. Акишева Данияр Тлеугабулов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Наука Культура
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