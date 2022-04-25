Ученые собрали все легенды о некрополе Абулхаир хана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Некрополь Абулхаир хана, в народе прозванный «Хан моласы», продолжает вызывать интерес ученых и обычных граждан. В недавно вышедшем трехтомнике «Сакральная география Актюбинской области» собраны все легенды и истории о могиле Абулхаир хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Могила Абулхаир хана находится в 78 километрах на юго-восток от поселка Толыбай Айтекебийского района Актюбинской области.

«Формирование некрополя связано с трагическими событиями 18 века - убийством Абулхаир хана и захоронением его здесь», - пишет в статье археолог Серик Ажигали.

Формирование некрополя началось в 1748 году с захоронения Абулхаир хана. Со временем образовалось степное кладбище, захоронения здесь продолжались до 20 века, некрополь стал местом паломничества в связи с культом святой могилы хана.

«По утверждению сына Нуралы, хан завещал при жизни членам своей семьи «чтобы его с того места никуда не возить, где он умрет, там и похоронить». Это завещание было исполнено», - пишет в статье исследователь Ирина Ерофеева.

Казахи были убеждены, что святой дух - «аруах» хана способен спасать степняков от гибели, грозных проявлений природной стихии. Тенденция сакрализации личности Абулхаир хана усилилась в связи с загадочной смертью врага хана - султана Барака и гибели его ближайшего окружения.

В 1749 году родственники хана посадили 11 саженцев белой ивы вокруг могилы, однако выжило всего одно дерево, посаженное у ног Абулхаир хана. Это дерево впоследствии станет также сакральным, его назовут «Ханским деревом».

С 1749 по 1751 годы сыновья хана ставили перед российскими властями вопрос о возведении над могилой отца «знатного строения» из камня или обожженного кирпича.

Как пишет исследователь Рахым Бекназаров, «после двухлетнего обсуждения оренбургскими чиновниками с ханом Нуралы различных вариантов решения этой проблемы Коллегия иностранных дел повелела губернатору И. Неплюеву «заявить хану Нуралы о невозможности постройки за неимением материалов в том месте, где погребен Абулхаир», и, если не удастся получить согласие хана на перезахоронение останков его отца в каком-нибудь ином, более удобном для работы и транспортных коммуникаций месте, то в «таком случае построить небольшую гробницу над могилой Абулхаира и для этого предложить хану Нуралы прислать верблюдов в один из городов за кирпичами и другими материалами для гробницы».

Нуралы хан и его братья не воспользовались этим предложением и сами построили на могиле отца однокамерный мавзолей из сырцовых кирпичей по технологиям предков.

Однако к концу 19 века непрочное строение окончательно развалилось, единственной достопримечательностью оставалось большое ветвистое дерево, которое по свидетельству оренбургского краеведа И. Крафта, четко выделялось на фоне окружавшего его равнинного слабоволнистого рельефа.

В течение более двух столетий «ветловое дерево» неоднократно притягивало электрические заряды молний и горело, но затем вновь «оживало», пуская яркие, зеленые побеги. В ясную безоблачную погоду оно таинственно светилось по ночам при лунном свете, а днем служило отчетливым видимым с дальнего расстояния путеводным ориентиром паломникам к месту захоронения «святого» хана.

«Благодаря этому старая ветла не только постоянно укрепляла мистические представления об этом хане среди местных казахов, но и получила у них свое собственное знаковое имя «Ханның талы»- «Ханское дерево»,- пишет С. Ажигали.

По данным опросов старожилов, ханское дерево просуществовало до середины прошлого века. Оно в то время представляло большой толстый пень с дуплом, из которого произрастали молодые ветви с зелеными листьями, имевшими синевато-голубоватый оттенок. Это многоствольное дерево было единственным на всем кладбище, по ночам будто бы «ярко светилось» и пользовалось особым почтением у местного населения. Во время одного из степных пожаров «Ханское дерево» полностью сгорело, и след его затерялся среди окружавших холмов и курганов некрополя. Так был утрачен последний знаковый ориентир местонахождения могилы Абулхаир хана на территории кладбища, где было около 1000 захоронений.

Специальные поисковые работы были начаты в 1983 году, затем в 1998, 2001, 2007-2010 годах. В результате исследований ученые нашли наиболее вероятное место захоронения Абулхаир хана- объект №92 в северной части кладбища. Генетическое исследование костных останков ДНК Абулхаир хана совпали на 99, 783 процента с ДНК его ныне живущих потомков. Черепно-лицевая реконструкция облика хана обнаружила специфические черты сходства и совпадения с портретами его живых потомков.

В 2015 году на некрополе «Хан моласы» был возведен памятный знак и новый мавзолей. По мнению ученых, некрополь Абулхаир хана имеет серьезную перспективу и особую значимость в плане развития культурного туризма в регионе.