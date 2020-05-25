Ученые по фотографиям XIX века восстанавливают древнее городище Культобе

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Как ученые восстанавливают древнее городище по архивным фотографиям, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

«Туркестанский альбом – уникальное собрание наглядных материалов о регионе, включающий фотографии, архитектурные планы, акварельные зарисовки и карты. Именно в этом альбоме созданном, во второй половине XIX века можно лицезреть архитектурные сооружения древнего Туркестана. Здесь зафиксированы сооружения, расположенные рядом с мавзолеем Ходжа Ахмеда Ясави, которые как раз и локализуются на месте наших раскопок городища Культобе. Кстати, оцифрованный Туркестанский альбом в превосходном качестве выложен на официальном сайте Библиотеки Конгресса США», - комментирует научный руководитель проекта, доктор PhD Андрей Хазбулатов.

Научный руководитель проекта, доктор PhD Андрей Хазбулатов и археолог Руслан Шербаев на объекте I городища Культобе

«В процессе археологических исследований на одном из участков раскопа городища Культобе обнаружены фрагменты некоторых сооружений, которые идентифицированы по фотографиям Туркестанского альбома. К примеру, дом зажиточного горожанина XVIII – начала XIX вв. – идентифицируется на архивной фотографии объектом I, объект II - общественное сооружение, вероятно являющееся старинной культовой постройкой XVIII-XIX вв.

Фотография из Туркестанского альбома 1871-1872 гг. Источник Библиотека Конгресса США

Фотография из Туркестанского альбома 1871-1872 гг. Источник Библиотека Конгресса США

Мы с помощью фотограмметрического метода, который позволяет создавать детализированные трехмерные модели как отдельных объектов, так и целых участков местности идентифицировали некоторые археологические объекты городища Культобе. На архивных фотографиях вы видите, какими были реально исследуемые объекты, а на других фотографиях (уже наших) представлен современный вид объектов, то есть ортофопланы», - поясняет археолог Руслан Щербаев.

Ортофотоплан объекта I

Ортофотоплан объекта II

Это метод очень эффективен, и сейчас он приобретает огромную популярность в мировой археологии. При этом данный метод позволяет реконструировать не только здания, но и всевозможные детали сосудов или других изделий, то есть собрать «все кусочки» воедино. В результате таких компьютерных «манипуляций» будет получена целостная модель сооружения, которую можно импортировать в электронный цифровой формат с целью создания трехмерного изображения.

«Выработанный нашими археологами подход, который представляет собой синтез современных методик, включающий как археологические изыскания, так и применение идентификационных методик, а также использование современных компьютерных технологий, трехмерного принтера и другого, неизменно приближает нас к конечной цели – созданию аутентичного ландшафта древнего города в рамках археологического парка под открытым небом «Городище Культобе». Мы с уверенностью можем сказать, что выбранная нами методология соответствует самым высоким мировым стандартам в области археологии и научной реставрации объектов культурного наследия», - подытоживает главный научный сотрудник проекта Жанерке Шайгозова.

Главный научный сотрудник проекта Жанерке Шайгозова

Проект реализуется при финансовой поддержке Eurasian Resources Group (ERG).

Процесс археологических работ на объектах I и II



