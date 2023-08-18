Ученые назвали шесть продуктов, снижающие риск развития болезней сердца

ГАМИЛЬТОН. КАЗИНФОРМ - Исследование, проведенное Университетом Макмастера, показало, что диета, богатая шестью продуктами, способна улучшить работу сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней. Исследование опубликовано в журнале «European Heart Journal» Европейского общества кардиологов, передает МИА «Казинформ».

В 2019 году, согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые болезни стали причиной смерти 18 миллионов людей, что составляет 32% всех случаев смерти в мире. Из них 85% случаев вызваны сердечными приступами и инсультами. К основным факторам риска относятся курение, алкоголь, неправильное питание, повышенный уровень холестерина, избыточный вес и недостаточная физическая активность.

Исследователи проанализировали результаты 245 000 человек из 80 стран мира. Анализ показал, что у людей, которые включают в рацион больше фруктов, овощей, бобовых, орехов, рыбы и продуктов из цельного молока, наблюдался пониженный риск развития сердечно-сосудистых болезней и смерти, по сравнению с теми, кто не уделял достаточного внимания этим продуктам.

Авторы исследования проанализировали результаты глобального исследования PURE. В отличие от аналогичных исследований, работа авторов включила результаты стран с высоким, средним и низким уровнем дохода. Анализ проводился с поправкой на следующие факторы: возраст, пол, отношение объема талии к объему бедер, уровень образования, доход, проживание в городской или сельской местности, физическая активность, статус курения, диабет, использование статинов или препаратов от повышенного артериального давления.

На протяжении 9 лет наблюдения было зарегистрировано 15 707 смертей и 40 764 сердечно-сосудистых событий. Следование здоровому питанию было связано с уменьшением риска смерти на 30%, вероятности развития ССЗ на 18%, риска инфаркта миокарда на 14% и риска инсульта на 19%.

Таким образом, ученые рекомендуют включать в рацион питания 2-3 порции фруктов в день, 2-3 порции овощей в день, а также 3-4 порции бобовых в неделю, 7 порций орехов в неделю, 2-3 порции рыбы в неделю и 14 порций продуктов из цельного молока в неделю.

«Пища, которую мы употребляем, напрямую влияет на наше самочувствие и качество жизни. И чем больше мы включаем в рацион питания полезных продуктов, тем меньше риск развития сердечно-сосудистых болезной. Поэтому для предупреждения осложнений с сердцем, мы рекомендуем применить концепцию снижения вреда, что подразумевает изменение образа жизни через выбор менее вредных альтернатив. То есть постепенно перейти к сбалансированному питанию, включив в рацион питания полезные продукты, рекомендованные канадскими учеными, добиваться здоровой массы тела, отказаться от вредных привычек и поддерживать физическую активность», — отметила врач и глава Национальной Ассоциация «Денсаулык» Бахыт Туменова.