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    Ученые на конференции в Нур-Султане выработали предложения по празднованию Наурыз мейрамы

    18 Марта 2022, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На международной научно-практической конференции на тему «Наурыз ̶ культурный код народного единства: исследование, концепция, практика» принята резолюция с предложениями по празднованию Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно создать максимально полную электронную базу по исследованиям, связанным с Наурыз мейрамы. Создать рабочую комиссию под названием «Праздник Наурыз: современные вкусы и требования» от факультета гуманитарных и социальных наук Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (по направлениям философия, этнология, культуроведение). Нужно, чтобы ученые – историки, этнографы, культуроведы изучили сценарии празднования Наурыз мейрамы в последние годы, составили и издали сборник, и распространили в соответствующие учреждения и все библиотеки», – говорится в резолюции.

    Также предлагается увязывать комплекс мероприятий на Наурыз мейрамы с ценностями Независимости, широко их пропагандировать, перевести мировую антологию «История Наурыза» на языки ООН, представить ее в международном пространстве. Кроме того, предлагается связанные с содержанием праздника Наурыз концепции внедрить в образовательный процесс, особенно, в области культуроведения, философии, этнологии и искусствоведения.

    «Должны быть созданы возможности для широкого использования практик, идей, научных выводов, связанных с историей Наурыза в персидской и тюркской культурах, в мировой культуре. Нужно содействовать исследованиям древних памятников, в том числе традиций, связанных с Наурызом, в Туркестанском регионе», – отмечено в резолюции конференции.

    В ходе мероприятия также была озвучена инициатива по организации международных книжных выставок и выставок национальной культуры по случаю Наурыз мейрамы. Предложено также увеличить количество мероприятий на Наурыз мейрамы, предназначенных для детей.

    Напомним , в конференции, проходящей в Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева, участвуют ученые и дипломаты Казахстана, Турции и Ирана. Также приглашены деятели, способствовавшие повышению статуса Наурыз мейрамы до уровня ЮНЕСКО.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Вузы Культура Наурыз
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