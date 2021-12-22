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    Ученые-литераторы Беларуси обсудили роман-эпопею Мухтара Ауэзова «Путь Абая»

    22 Декабря 2021, 20:39

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Ученые, литературоведы, литераторы и переводчики Беларуси обсудили роман-эпопею Мухтара Ауэзова «Путь Абая» («Шлях Абая»), изданный Посольством Казахстана на белорусском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана в Беларуси.

    Поводом для дискуссии стала состоявшаяся 22 декабря 2021 г. в зале Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа презентация 4-х томного издания, переведенная белорусским писателем, поэтом и переводчиком Михаилом Поздняковым.

    Работа над переводом была начата в 2020 году, ознаменованном 175-летием казахского мыслителя, писателя и музыканта Абая Кунанбаева.

    Приветствуя участников презентации, Советник-посланник Посольства РК в РБ Кайрат Аман выразил уверенность в том, что издание романа «Шлях Абая» станет ярким событием общественной и культурной жизни Беларуси, позволяющим лучше узнать и понять дружественный казахский народ, его страну, историю, истоки духовности и ментальность, а также послужит новой вехой в истории казахстанско-белорусского культурно-гуманитарного сотрудничества.

    К. Аман напомнил, что в 2021 году широко отмечается 175-летие казахского акына Жамбыла Жабаева, к творчеству которого обращались классики белорусской литературы Янка Купала и Якуб Колас. Таким образом, перекидывались мостики во времени и в сотрудничестве казахской и белорусской литератур.

    В этой связи дипломат подчеркнул, что для Посольства Казахстана в Беларуси большая честь продолжать заложенное столетия назад взаимодействие культур и народов.

    К. Аман назвал символичным, что совместно проведенное мероприятие завершает уходящий год 30-летия Независимости Казахстана и Беларуси и в то же время предваряет новый 2022 год, который ознаменован значимой датой 30-летия установления казахстанско-белорусских дипломатических отношений.

    Председатель Союза писателей Казахстана, поэт Улукбек Есдаулет в направленном в адрес участников презентации приветствии отметил значимость происходящего для развития казахстанско-белорусских литературных, культурных и общественно-политических связей: впервые в истории казахстанско-белорусских отношений самое значимое для духовного бытия казахского народа литературное произведение переведено на белорусский язык и издано в четырех томах по заказу Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь.

    «Думаю, переводчик переживает еще больше, чем автор, потому что взвешиваешь каждую букву и видишь то, что спрятано между строк, то, что недосказано», - поделился тем, как шла работа над переводом М. Поздняков. «Главный герой романа-эпопеи не только Абай, не только его художественная биография. Там много главных героев: среди них и казахский народ, и казахская степь – тоже герой не малозначимый». М. Поздняков высказал мнение, что появление романа «Шлях Абая» станем значимым событием в культурной жизни Беларуси.

    Доктор филологических наук, профессор, директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН РБ Иван Саверченко в своем выступлении сказал: «Герой этого произведения Абай – поэт литератор, выдающийся человек. Он в своих произведениях выразил мечты, душу казахского народа. Он сформулировал философию и стратегию духовно-культурного и национального развития государства».

    В ходе презентации были продемонстрированы видеосюжеты, посвященные жизни и творчеству Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова, прозвучали песни Абая и кюи Дины Нурпеисовой. Стихи из романа «Путь Абая» исполнили художественный руководитель и артистка Театра поэзии Ольга Богушинская и дипломат Посольства Казахстана Манар Усенова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Культура Беларусь Абай
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