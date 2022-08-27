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    Ученые Казахстана и Бельгии расширяют сотрудничество в области ядерной медицины

    27 Августа 2022 15:22

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе своего визита в Бельгию руководство Института ядерной физики Министерства энергетики РК провело с бельгийскими партнерами переговоры, направленные на расширение сотрудничества двух стран в развитии ядерной медицины и реализации научно-исследовательских программ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Визит был организован Валлонским агентством по экспорту и инвестициям (AWEX), Посольством Бельгии в Казахстане и Посольством Казахстана в Бельгии.

    Генеральный директор Института ядерной физики (ИЯФ) Саябек Сахиев встретился с руководством компаний IBA, IRE/IRE Elite, John Cockerill.

    Кроме того, с Бельгийским ядерным исследовательским центром (SCK CEN) достигнута договоренность об углублении сотрудничества в проведении совместных исследований и реализации практических проектов.

    Визит состоялся в дни празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Бельгией.

    По итогам 2021 года товарооборот между Казахстаном и Бельгией составил 419,7 млн евро. Объем прямых иностранных инвестиций бельгийских компаний в казахстанскую экономику составил $9,960 млрд США. На казахстанском рынке функционируют свыше 70 совместных предприятий с бельгийским капиталом. По различным программам и специальностям в бельгийских вузах обучается более 200 студентов и докторантов из Казахстана.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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