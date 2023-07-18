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    Ученые из Казахстана, Ирана и Азербайджана издали совместную монографию

    18 Июля 2023, 21:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры издал монографию под названием «Обеспечение безопасности при катастрофических землетрясениях в Иранской Республике с учетом инноваций Азербайджана и Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    В данной монографии приведен системный анализ современных катастрофических землетрясений в Иранской Республике и основные причины разрушений зданий и сооружений, а также гибели, увечья людей и животных.

    Также в научно-исследовательской работе описывается развивающаяся организационная структура ликвидации последствий катастрофических землетрясений в Иране и пути ее усовершенствования. Описываются и инновационные технические решения и исследования по сейсмозащите территорий и сооружений, а также сейсмоустойчивости сооружений из саманных блоков.

    В настоящее время около 30% объема жилищного строительства в Казахстане приходится на строительство из мелкоштучных материалов, а большая часть указанного объема строительства осуществляется индивидуальными застройщиками за счет собственных средств. При этом, до 25 % индивидуальных жилых домов сооружается из самана.

    Данная монография рекомендуется для бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по специальности «чрезвычайные ситуации и безопасность жизнедеятельности», а также может быть полезна студентам, аспирантам, инженерам и научным сотрудникам строительных и инженерно-геоэкологических учреждений.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Наука Культура МИИР РК
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