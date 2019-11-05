Ученые из 40 стран мира соберутся на форуме «Байконур – колыбель мировой космонавтики»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12-13 ноября 2019 года в г. Нур-Султан состоится Международный форум «Байконур – колыбель мировой космонавтики», организатором которого выступает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

Форум хорошо зарекомендовал себя в отечественных и международных сообществах космической отрасли. Он уже стал традиционным и с 2013 года проводится ежегодно.

В форуме этого года примут участие руководство Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, космонавты Республики Казахстан, представители посольств иностранных государств в Казахстане, стратегические партнеры министерства - Роскосмос, «Airbus Defence and Space», отечественные и зарубежные организации: ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», «Leica Geosystems, Satrec Initiative», «Eutelsat» и многие другие.





Всего в этом году ожидается участие более 400 представителей космических ведомств и государственных органов из 40 стран мира, в том числе, известных ученых, специалистов ведущих мировых компаний в сфере космических технологий.

В ходе форума будут затронуты вопросы эффективного использования результатов космической деятельности для решения задач отраслей экономики, развитие космодрома «Байконур», будут рассмотрены итоги космической деятельности Казахстана за последнее десятилетие, а также перспективы развития отрасли.