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Ученые из 40 стран мира соберутся на форуме «Байконур – колыбель мировой космонавтики»

5 Ноября 2019 10:25
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Ученые из 40 стран мира соберутся на форуме «Байконур – колыбель мировой космонавтики»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12-13 ноября 2019 года в г. Нур-Султан состоится Международный форум «Байконур – колыбель мировой космонавтики», организатором которого выступает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

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Форум хорошо зарекомендовал себя в отечественных и международных сообществах космической отрасли. Он уже стал традиционным и с 2013 года проводится ежегодно.

В форуме этого года примут участие руководство Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, космонавты Республики Казахстан, представители посольств иностранных государств в Казахстане, стратегические партнеры министерства - Роскосмос, «Airbus Defence and Space», отечественные и зарубежные организации: ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», «Leica Geosystems, Satrec Initiative», «Eutelsat» и многие другие.


Всего в этом году ожидается участие более 400 представителей космических ведомств и государственных органов из 40 стран мира, в том числе, известных ученых, специалистов ведущих мировых компаний в сфере космических технологий.

В ходе форума будут затронуты вопросы эффективного использования результатов космической деятельности для решения задач отраслей экономики, развитие космодрома «Байконур», будут рассмотрены итоги космической деятельности Казахстана за последнее десятилетие, а также перспективы развития отрасли.

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Ключевые слова: Байконур,
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