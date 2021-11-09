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    Учения штаба по борьбе с терроризмом пройдут в Павлодаре

    9 Ноября 2021, 20:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пройдут антитеррористические учения. Они займут полдня и пройдут отдельных частях областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 ноября в период с 9:00 до 14:00 в городе Павлодаре планируется проведение оперативно-тактического учения павлодарского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Участники учений планируют на практике отработать и усовершенствовать слаженность действий всех сил, задействованных в оперативно-тактическом мероприятии. Учения намечены в отдельных частях Павлодара. При проведении учения планируется временное ограничение (перекрытие) движения пешеходов и транспортных средств на улицах Толстого-Катаева, в Северной промзоне, на Мира – Торайгырова – Ак. Бектурова. Будет организована эвакуация из зданий и помещений, находящихся в эпицентре совершения условных актов терроризма. Будут ужесточены требования по проверке и досмотру автотранспорта и граждан. Увеличены наряды патрульной полиции, в том числе на развернутых контрольно-пропускных пунктах. Планируется, что будет ограничение для работы СМИ в зоне проведения оперативно-тактического учения.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Учения Павлодарская область Силовые структуры
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