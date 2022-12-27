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    Учения подразделений спецназначения СГО прошли в Астане и Алматы

    27 Декабря 2022, 22:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По указанию Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан генерал-майора Сакена Исабекова в ночь с 26 на 27 декабря текущего года в городах Астана и Алматы были проведены внезапные оперативно-тактические учения с подразделениями специального назначения СГО РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе учений силы и средства спецподразделений были приведены в высшие степени оперативно-служебной готовности с последующим выходом в район сосредоточения для выполнения учебно-тренировочных задач, говорится в сообщении СГО.
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